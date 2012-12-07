《全球重要经济事件一览表》--12月7日-12月14日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月7日(五)
法兰克福--德国央行发布德国半年度经济增长预测报告(0730).
12月10日(一)
暂无.
12月11日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率决策会议(首日).
莫斯科--20国集团(G20)筹备会议(至12日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
12月12日(三)
华盛顿--美国FOMC公布利率决议(1730).
华盛顿--FOMC利率会议结束后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克召开新闻发布会(1915).
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议.
日内瓦--WTO总理事会会议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)第162次常规会议.
巴黎--国际能源署(IEA)发布12月石油市场月报.
12月13日(四)
苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估.
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
莫斯科--举行"促进经济增长及可持续发展"会议.
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景召开新闻发布会(0900).
12月14日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王湄;审校 沈以文
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。