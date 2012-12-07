〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元和日圆均守住较大升幅,兑美元走坚

路透悉尼/惠灵顿12月7日电---澳元和新西兰元兑欧元和日圆周五均守住较大升幅,而且兑美元均接近于两个月高位,这使得澳元和新西兰元本周均有望录得升幅.

欧元兑澳元和新西兰元跌势暂歇,隔夜市场上欧元曾全线下滑.欧元兑澳元EURAUD=R最新报1.2372澳元,周四曾下跌1%至1.2341澳元,当时欧洲央行预测欧元区经济前景疲弱,并且就降息举措进行了讨论.