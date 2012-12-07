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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 09:47 BJT

澳洲经济指标总览--12月7日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 1月9日

(较前月) 10月 持平 +0.5%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 3月5日

经常帐收支 第三季 赤字14.900 赤字12.369

商品与服务贸易收支 逆差4.645 逆差2.114

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月6日

(较前季) 第三季 +0.5% +0.6%

(较上年同期) +3.1% +3.7%

就业市场(经季节调整) 1月17日

就业人口(较前月变动,千人) 11月 +13.9 +10.1

--全职 -4.2 +18.7

失业率 5.2% 5.4%

就业参与率 65.1% 65.2%

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 1月8日

商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差20.88 逆差14.20

出口(较前月) 持平 -1%

进口(较前月) +3% -2%

消费者物价指数(CPI) 1月23日

总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5%

(较上年同期) +2.0% +1.2%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5%

(较上年同期) +2.4% +2.0%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7%

(较上年同期) +2.6% +1.9%

国际贸易价格指数 1月31日

进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4%

出口物价(较前季) -6.4% +1.0%

(完)

--整理 郑茵

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