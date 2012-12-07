〔全球农业〕FAO称尽管食品价格下跌,全球谷物储备已然收紧

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透罗马12月6日电---联合国粮食及农业组织(FAO)周四表示,虽然11月全球食品价格第二个月下跌,降至6月以来最低水平,但由于主要谷物的库存和供应已经收紧,2013年全球食品市场将更加动荡.
FAO用来衡量谷物、油籽、肉类等食品物价的指数11月平均为211点,较上月下滑3点,因食糖、油类和谷物的价格下跌.
不过,FAO下调2012年全球谷物产量预估至22.82亿吨,较上年下降2.8%.
该组织还小幅下调2013年结束时全球谷物期末库存预估至约4.95亿吨,较期初库存下降5%.
由于美国遭遇半个多世纪以来最严重的旱灾,黑海作物种植地区也受到乾旱天气的冲击,今夏全球食品价格逼近2008年粮食危机期间所及水准.
不过FAO资深分析师Abdolreza Abbassian表示,此后价格趋稳,并在过去两个月下滑,因受到约束需求的影响,而且其它地区的供应弥补了旱灾地区的产量损失.(完)
--编译 许娜;审校 李婷仪/高琦
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