〔独家消息〕中国银监会就华夏银行员工违规售中鼎理财产品开会警示-消息

路透北京12月7日电---三位消息人士证实,中国银监会周四下午专就华夏银行员工违规售中鼎投资产品开会讨论,但因司法已介入故目前暂无结论性措施.将待公安机关有相关调查结果之后,再敦促华夏银行拿出解决方案.

消息人士并透露,华夏银行涉及中鼎投资产品一事在社会上影响恶劣,银监会周五还将召集各家银行就此事开会讨论,并给予窗口指导.

"华夏涉及中鼎一事让监管层非常恼火,甚至引发投资者对中资银行发售的理财产品不信任危机,此次事件也能暴露出银行的部分内控管理失效因素."上述人士称.

他并表示,"银监会将会召集商业银行开会,以此事为例强调商业银行的操作风险,并要加强银行代售管理,并要规范银行从业人员的行为,强化违规问责和案件送报等制度."

路透已致电中国银监会,但未获得即时回应.

不久前,华夏银行客户在其上海分行嘉定支行购买的中鼎财富系列私募产品到期无法兑付,华夏银行则回应该产品并未该行理财产品也非银行代销,而是该支行理财经理私自出售,目前该员工已离职,公安机关已介入调查.[ID:nSB2124517]

此后,华夏银行"私售"事件继续发酵升级,投资者数次赴该行嘉定支行门口拉上横幅要求银行赔偿,上海银监会及相关公安部门已介入调查.

周三,惠誉评级发布报告表示,最近对于华夏银行出售的投资产品的争议,更加突显了银行在向投资者出售产品过程中引发的信誉风险.争议的投资产品虽由第三方投资公司发布,并不是华夏银行名下的理财产品,但该银行仍可能需承担隐含责任.(完)