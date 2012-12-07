《汇市简讯》英镑/美元呈现偏空外包日线型态,1.6015为关键支撑位

0147GMT * 在欧元卖盘的驱动下,英镑/美元今日呈现偏空的外包日线型态(outside day) * 11-12月升势的38.2%回档位1.6015构成关键支撑 * 伦敦市场开市前,1.6080构成初步阻力 * 5日、10日和20日移动均线和波林格区间的趋势均上行.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=