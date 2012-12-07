〔路透调查〕瑞士央行料将在明年维持瑞郎汇率上限政策

路透苏黎世12月6日电---据周四公布的路透调查显示,瑞士央行将至少在2013年全年维持针对瑞郎CHF=汇率设定的上限政策不变,甚至有可能将该政策延续至2014年,并同时保持近零利率.

投资者此前为躲避欧元区债务危机蜂拥买入瑞郎,导致瑞郎汇率在短短数月内上涨25%.瑞士央行因此于2011年9月设定瑞郎/欧元汇率上限为1.20,以保护瑞士经济免受通缩和衰退之苦.

瑞士央行料将会在发布季度货币政策决议时重申维持汇率上限策略.该决议将于12月13日0830GMT公布.

所有34位受访分析师均预测瑞士央行将维持瑞郎的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)CHLBOR=ECI目标区间在0-0.25%不变.预估中值显示,央行将维持指标利率在这个极低水平直到2014年第二季.

对于瑞士央行汇率上限政策还将延续多久这个问题,有24位分析师作出了回答,其中有22位预期央行在整个2013年都将维持该上限,其中七位更是预测此项策略将持续到2014年.

27位分析师中有23位认为,即使希腊或另外一国退出欧元区,瑞士央行料也能守住瑞郎汇价上限.

"我预测瑞士央行将在2013年坚守瑞郎汇率上限政策.但此后,关于这项政策的不确定性将增加,"瑞士再保险的Astrid Frey说.

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)上周表示,瑞士需要继续维持瑞郎汇价上限,否则该国的物价稳定局面及经济增长都可能受到威胁.

该央行将于周四发布经济增长和通胀最新预估.路透调查显示,央行或将预期瑞士2013年经济增长率为1%,并确定2012年经济增长1%的展望.

瑞士的物价涨幅预计也将继续远低于2%的央行目标.

调查显示,瑞士央行将坚持今年通胀率料为负0.6%的预估,并将预期2013和2014两年的通胀率分别为0.2%与0.5%.(完)