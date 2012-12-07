〔中国新债〕中信证券下周三将招标发行30亿元短期融资券,期限三个月

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京12月7日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公告称,将于下周三(12日)在 银行间债市招标发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(91天). 刊登在上海清算所的公告称,上述短融具体招标时间为12月12日10:00-11:00.具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中信证券 200 30 3 12/12招标 工行/农行等 AAA 12/13 12/14 (600030.SS)(6030.HK) =============================================================================================(完) 参看详情,请点选上海清算所网站(here) --发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。