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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 10:54 BJT

〔中国新债〕中信证券下周三将招标发行30亿元短期融资券,期限三个月

路透北京12月7日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公告称,将于下周三(12日)在
银行间债市招标发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(91天).

  刊登在上海清算所的公告称,上述短融具体招标时间为12月12日10:00-11:00.具体条款如下:

  发行人   核定最高发行  拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日   上市日
           余额(亿元)      (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中信证券      200          30       3     12/12招标   工行/农行等    AAA       12/13    12/14 
 (600030.SS)(6030.HK)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,请点选上海清算所网站(here)

  --发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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