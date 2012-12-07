〔中国新债〕中信证券下周三将招标发行30亿元短期融资券,期限三个月

路透北京12月7日电---中国最大券商--中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )周五公告称,将于下周三(12日)在 银行间债市招标发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(91天). 刊登在上海清算所的公告称,上述短融具体招标时间为12月12日10:00-11:00.具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中信证券 200 30 3 12/12招标 工行/农行等 AAA 12/13 12/14 ( 600030.SS )( 6030.HK ) =============================================================================================(完) 参看详情,请点选上海清算所网站(here) --发稿 康熙泽; 审校 林高丽