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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 10:58 BJT

〔日本债市〕指标公债下跌,因投资者锁定获利

路透东京12月7日电---日本指标政府公债周五下滑,部分投资者在上日大涨后获利了结,当时有关货币宽松的预期升温,令10年期日债收益率降至九年半低位.

超长期公债表现领先.30年期公债上涨.上日30年期债券标售获强劲需求.

10年期日债期货2JGBv1早盘持平在145.22,接近日内纪录高位145.26.周四时曾收在纪录高点.

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