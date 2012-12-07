〔中国钢铁〕11月下旬粗钢日产量为196.0万吨,环比增长0.4%--中钢协

路透北京12月7日电---中国钢铁工业协会周五公布数据显示,11月下旬全国预估粗钢日产量为196.0万吨,旬环比增长0.4%.

其数据并显示,同期重点企业粗钢日产量为164.1万吨,旬环比增长0.5%.(完)