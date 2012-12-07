《澳洲经济焦点》10月贸易逆差创四年半高位,贸易条件下降带来痛楚

* 贸易逆差扩大至21亿澳元,为第11个月录得逆差

* 出口再度持平,资本财进口攀升

* 贸易条件下降是推动降息的主要因素

路透悉尼12月7日电---澳洲10月贸易逆差扩大至四年半高位,因进口反弹而出口依然持平,突显出贸易条件下降给这个资源丰富国家带来的痛楚.

澳洲统计局周四公布的数据显示,10月商品/服务贸易收支为逆差21亿澳元(约合22亿美元),上月为逆差14亿澳元.

这是连续第11个月录得逆差,且是2008年3月以来最大逆差,再次提醒人们铁矿石和煤炭等主要出口商品价格下跌给该国收入带来冲击.

"目前中国经济放缓正在压低大宗商品价格,虽然煤炭和铁矿石出口依然强劲,但(澳洲贸易收支)不太可能在明年中前重新恢复顺差,"CommSec分析师Savanth Sebastian称.