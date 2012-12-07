《澳洲经济焦点》10月贸易逆差创四年半高位,贸易条件下降带来痛楚

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
* 贸易逆差扩大至21亿澳元,为第11个月录得逆差
* 出口再度持平,资本财进口攀升
* 贸易条件下降是推动降息的主要因素
路透悉尼12月7日电---澳洲10月贸易逆差扩大至四年半高位,因进口反弹而出口依然持平,突显出贸易条件下降给这个资源丰富国家带来的痛楚.
澳洲统计局周四公布的数据显示,10月商品/服务贸易收支为逆差21亿澳元(约合22亿美元),上月为逆差14亿澳元.
这是连续第11个月录得逆差,且是2008年3月以来最大逆差,再次提醒人们铁矿石和煤炭等主要出口商品价格下跌给该国收入带来冲击.
"目前中国经济放缓正在压低大宗商品价格,虽然煤炭和铁矿石出口依然强劲,但(澳洲贸易收支)不太可能在明年中前重新恢复顺差,"CommSec分析师Savanth Sebastian称.
"展望未来,贸易条件下降将确保央行能够采取刺激家庭活动的举措,因此不排除其进一步降息的可能."
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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