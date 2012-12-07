《汇市简讯》亚洲股市表现坚挺给澳元/美元带来部分支撑

0258GMT * 亚洲股市今日表现坚挺,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.57% * 沪综指继续反弹,上扬逾1.0% * 亚市的乐观人气扶助澳元/美元在1.0480附近获得支撑 * 在美国非农就业报告今日出炉前,市场交投异常清淡.(完) --编译 许娜;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=