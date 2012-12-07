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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 11:18 BJT

〔日本股市〕早盘升至七个月高位,稍后将公布美国就业数据

路透东京12月7日电--日本股市日经指数周五连续第二日升至七个月高位,因市场继续臆测新政府上台后,日本央行可能将祭出进一步宽松举措.随后将公布美国就业数据.

日经指数.N225早盘收涨0.2%至9,564.33点,进一步进入超买区,14日相对强弱指标为71.2.该指标高于或等于70通常是超买讯号,暗示短期可能拉回.

东证股价指数.TOPX上涨0.3%至790.95点.

--编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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