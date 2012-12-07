〔日本股市〕早盘升至七个月高位,稍后将公布美国就业数据

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透东京12月7日电--日本股市日经指数周五连续第二日升至七个月高位,因市场继续臆测新政府上台后,日本央行可能将祭出进一步宽松举措.随后将公布美国就业数据.
日经指数.N225早盘收涨0.2%至9,564.33点,进一步进入超买区,14日相对强弱指标为71.2.该指标高于或等于70通常是超买讯号,暗示短期可能拉回.
东证股价指数.TOPX上涨0.3%至790.95点.
--编译 石冠兰; 审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。