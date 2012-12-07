三星Galaxy S IV或配备极坚硬屏幕

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Miyoung Kim

路透首尔12月6日电---三星电子(005930.KS)可能加快推出其下一代旗舰Galaxy智能手机，且该款产品或将配备突破性的极坚硬屏幕。

据分析人士及科技博客，Galaxy S IV的开发工作代号以三星移动业务主管申宗钧(JK Shin)的名字命名为"项目J"，该款智能手机可能最早于明年4月发布。

鉴于智能手机的外观相似度日益加大，极坚硬屏幕可能成为Galaxy S IV的一个大卖点。三星Galaxy系列智能手机在与苹果(AAPL.O)iPhone的竞争中占据了智能手机市场的领先地位。

Galaxy S IV的屏幕预期将更大、更好，像素密度将从Galaxy S III的306ppi提高到441ppi，也高于iPhone 5的326ppi。该款手机还可能配备强大的四核处理器以及1,300万像素的摄像头。

"展望2013年上半年，有证据显示，与Galaxy S III的发布时间为(今年)5月相比，三星可能加速发布Galaxy S IV，"瑞银分析师Nicolas Gaudois称。"我们相信，批量生产极坚硬塑胶基板显示屏的准备工作在持续。总之，在上半年，高端领域将有强势产品发布，接下来可能还有其他产品发布。"

三星拒绝置评。

三星是OLED屏幕的主要支持者，在开发极坚硬显示屏上也是领先者。未来移动设备或将既可弯曲又很坚硬。(完)