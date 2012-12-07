罗尔斯-罗伊斯或面临行贿指控

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月6日电---世界上第二大航空发动机制造商--罗尔斯-罗伊斯公司(劳斯莱斯,Rolls-Royce) (RR.L)周四表示，该公司或面临指控。此前，英国严重欺诈办公室(SFO)要求其交代在中国和其他国家可能存在的贿赂和腐败问题细节。
罗尔斯-罗伊斯表示，SFO要求其对涉及中国、印尼及其他海外市场中介商的交易进行内部调查。
该公司首席执行官约翰-里什顿(John Rishton)表示：“现在预测结果还为时尚早，但这可能带来对某些个人及整个公司的指控。我们将全力配合。”
一名接近调查的消息人士称，这些指控针对的事件已过去很久，罗尔斯-罗伊斯公司已就质询一事告知美国司法部。
另一名消息人士称，一名内部揭密者向SFO提起对该公司的指控，SFO随后在今年早些时候要求罗尔斯-罗伊斯进行初步调查。公司聘用了一家律所进行调查，并向SFO通报了调查结果。
这家历史悠久的企业在网站上表示，公司以其“诚信、可靠和创新”为傲。
里什顿在一份声明中称：“我希望说清楚，我跟董事会都不会容忍任何形式的不当经营行为，我们会采取所有必要行动确保自律。”
“这是一家前景广阔的公司，我不能接受任何有损其未来成功的行为。”
Espirito Santo分析师Ed Stacey称，由于欧盟禁止向中国出售武器，“而罗尔斯-罗伊斯的案件涉及到中国，调查会放眼于公司的民用航空或能源业务部门。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王燕焜
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