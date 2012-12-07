宝马因转向故障在美召回2.98万辆X5

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月6日电---美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周四发布公告称，宝马(BMWG.DE)北美公司将召回2.98万辆X5，以便为这些车辆更换可能破裂导致转向动力失灵的柴油发动机零部件。
根据NHTSA公告，此次召回涉及的是宝马X5 35d车型，这些车辆是在2008年9月1日至2012年11月15日之间生产的。
宝马北美公司称，这些车辆的发动机皮带托辊轮螺栓可能松脱，随着时间推移可能破裂，从而导致汽车转向动力失灵，令发生碰撞的风险增加。
该公司已将此通知经销商，预计会在明年1月开始通知客户。经销商将免费为车主更换螺栓。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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