《全球市场》亚股小升,关注美国非农就业报告

* MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数上涨0.6%至16个月高位

路透东京12月7日电---亚洲股市周五触及16个月新高,隔夜全球股市温和上涨,投资者关注美国预算谈判进展并寄望最终达成协议,同时亦静候日内稍晚的美国非农就业数据.

欧元/美元盘旋于一周低位附近.周四欧洲央行在政策会议上维持利率不变,但预计欧元区经济前景疲软,且讨论了降息举措,打压欧元走势.