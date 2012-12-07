《全球市场》亚股小升,关注美国非农就业报告

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
* MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数上涨0.6%至16个月高位
* 亚洲股市有望连续第三周录得升幅
* 欧元/美元报在一周低位附近
* 美国11月非农就业报告定于1330 GMT公布
路透东京12月7日电---亚洲股市周五触及16个月新高,隔夜全球股市温和上涨,投资者关注美国预算谈判进展并寄望最终达成协议,同时亦静候日内稍晚的美国非农就业数据.
欧元/美元盘旋于一周低位附近.周四欧洲央行在政策会议上维持利率不变,但预计欧元区经济前景疲软,且讨论了降息举措,打压欧元走势.
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
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