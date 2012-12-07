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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 11:38 BJT

《全球市场》亚股小升,关注美国非农就业报告

* MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数上涨0.6%至16个月高位

* 亚洲股市有望连续第三周录得升幅

* 欧元/美元报在一周低位附近

* 美国11月非农就业报告定于1330 GMT公布

路透东京12月7日电---亚洲股市周五触及16个月新高,隔夜全球股市温和上涨,投资者关注美国预算谈判进展并寄望最终达成协议,同时亦静候日内稍晚的美国非农就业数据.

欧元/美元盘旋于一周低位附近.周四欧洲央行在政策会议上维持利率不变,但预计欧元区经济前景疲软,且讨论了降息举措,打压欧元走势.

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