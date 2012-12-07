〔中国债市动态〕交投淡静现券波澜不惊,市场缺乏方向僵持局面料延续

路透上海12月7日电---中国银行间债市周五现券在淡静的交投中表现依旧平稳,市场仍缺乏方向感,而年底前政策面出现调整的可能性偏低,债市僵持局面料将延续.

"还是没啥变化,双边(报价)都很少有人点."北京一银行交易员表示.

上海一银行交易员则谈到,进入12月,更多机构特别是银行将精力转向准备年底资金上来,现券受关注度下降,加之由于目前经济仍在复苏轨道,债市亦缺乏想像空间,估计短期内市场的活跃度仍偏低.

剩余期限约9.72年的固息国债120015券最新报价收益率CN120015=CFXM在3.55%/3.54%,与上日末笔持平.(完)