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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 15:51 BJT

〔法国数据〕10月贸易逆差收窄至47亿欧元,上月贸易逆差为50亿欧元

路透12月7日电---法国海关周五公布的贸易收支数据显示,法国10月贸易逆差为47亿欧元,9月贸易逆差修正后仍为50亿欧元.(完)

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