〔表格〕英国10月工业生产较前月意外下滑0.8%,预估为增长0.7%

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透伦敦12月7日电---英国国家统计局周五公布的数据显示:
* 英国10月工业生产较前月下滑0.8%(预估为增长0.7%),较上年同期下降3.0%
* 10月制造业产出较前月下降1.3%(预估为下滑0.2%),较上年同期降2.1%
* 10月制造业产出按月和按年降幅均为6月以来最大
* 第三季建筑订单较上季增加5.4%,较上年同期减少6.7%
以下为详细数据,括号内为前值:
制造业产出 10月 9月 (9月前值) 预估
较上月(%) -1.3* 持平 (0.1) -0.2
较上年同期(%) -2.1* -1.7 (-1.0) -0.2
三个月变动(%) -0.7 0.7 (0.9)
工业生产
较上月(%) -0.8 -2.1 (-1.7) 0.7
较上年同期(%) -3.0 -3.2 (-2.6) -0.6
三个月变动(%) -1.0 0.7 (0.9)
* 制造业产出按月和按年降幅均为6月以来最大
(完)
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--编译 洪曦;审校 白云
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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