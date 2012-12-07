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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 17:44 BJT

〔表格〕英国10月工业生产较前月意外下滑0.8%,预估为增长0.7%

路透伦敦12月7日电---英国国家统计局周五公布的数据显示:

* 英国10月工业生产较前月下滑0.8%(预估为增长0.7%),较上年同期下降3.0%

* 10月制造业产出较前月下降1.3%(预估为下滑0.2%),较上年同期降2.1%

* 10月制造业产出按月和按年降幅均为6月以来最大

* 第三季建筑订单较上季增加5.4%,较上年同期减少6.7%

以下为详细数据,括号内为前值:

制造业产出 10月 9月 (9月前值) 预估

较上月(%) -1.3* 持平 (0.1) -0.2

较上年同期(%) -2.1* -1.7 (-1.0) -0.2

三个月变动(%) -0.7 0.7 (0.9)

工业生产

较上月(%) -0.8 -2.1 (-1.7) 0.7

较上年同期(%) -3.0 -3.2 (-2.6) -0.6

三个月变动(%) -1.0 0.7 (0.9)

* 制造业产出按月和按年降幅均为6月以来最大

(完)

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--编译 洪曦;审校 白云

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