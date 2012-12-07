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市场报道 | 2012年 12月 7日 星期五 12:21 BJT

《汇市简讯》欧元兑澳元动能趋弱,下看1.2300

0346 GMT

* 欧元在海外市场下跌后,目前于低位盘整

* 日内动能指标正在触顶或下滑

* 5日、10日与20日移动均线显示逢高抛售讯号

* 200日移动均线切入位1.2413为初步阻力位

* 11月涨势的61.8%回档位1.2300是重大支撑.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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