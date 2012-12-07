美国派军舰监测朝鲜火箭发射--军方高官

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月6日电---美国太平洋司令部司令洛克利尔（Samuel Locklear）周四称，美国正在调派军舰就位，以追踪朝鲜计划发射的火箭并可能展开防御，美国亦希望朝鲜取消这次火箭发射。
洛克利尔上将称，美军战舰正在前往最佳位置，以便在火箭发射及飞行期间进行追踪。朝鲜本次火箭发射定在12月10-22日期间进行。
他在五角大楼召开新闻发布时称，美国正在“密切”关注朝鲜火箭发射的准备活动。他指出，与朝鲜4月发射火箭时的情况一样，美国正在派军舰监测。
“我们将派军舰进行监测，以便能充分了解态势，这应当合乎逻辑。这些军舰在一定程度上具有参与弹道导弹防御的能力，我们将派它们就位以便能派上用场，”他说道。
朝鲜表示，此次火箭发射的目的是将一枚卫星送入太空。但美国和其他许多国家认为，朝鲜是在进行具有核能力的远程弹道导弹试射，此举不仅违反联合国相关决议，也会导致朝鲜半岛局势更为不稳。
洛克利尔称，他关注的重点是让美国的盟友相信，美国在密切注意事态发展。
他还称，一直有迹象显示，朝鲜新领导人金正恩领导的政府会采取更“理性的方式”应对经济、民众及国际关系事务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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