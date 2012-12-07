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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 12:33 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元均守住较大升幅,关注美国就业数据

路透悉尼/惠灵顿12月7日电---澳元和新西兰元兑欧元和兑日圆周五均守住较大升幅,而且兑美元均接近于两个月高位,这使得澳元和新西兰元本周均有望录得升幅.

欧元兑澳元和新西兰元走势挣扎,隔夜市场上欧元曾全线大跌,当时欧洲央行预测欧元区经济前景疲弱,并且就降息举措进行了讨论.

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