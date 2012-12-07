〔中国货币市场〕资金供需"扎堆"隔夜品种利率变动甚微,流动性预期稳定(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京12月7日电---中国银行间市场周五早盘质押式回购CNREPO=CFXS各期限中,资金供需主要"扎堆"于隔夜品种,且供给相对宽松,该期限加权利率几无变动.交易员表示,得益于年底财政存款陆续投放及今年逆回购滚动操作,令机构对短期资金面预期持续显暖.
今日早盘质押式回购中七天和14天品种加权利率出现不同幅度的波动.交易员认为,这或因该两个期限非供需主力品种,所以比较容易受到机构引导的扰动.
"没什么变化,(资金)一直挺松的,"上海一银行交易员称,"银行对隔夜需求更大一点,隔夜(利率)一直很低.大家对于这个月的资金面预期相对比较乐观,年内应该不会有什么大问题,就是年前资金价格(可能)会涨."
上海另外一银行的交易员亦称,今日资金面比较平稳.七天和14天期限品种出现异动,应该跟两个品种交易规模比较小,供求双方博弈不充分,数笔成交就将引发利率波动.
财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场本周也仅是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性".[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
===============================================================
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2633 2.2461 +1.72
七天CN7DRP=CFXS 3.0393 2.886 +15.33
14天CN14DRP=CFXS 2.7737 3.3038 -53.01
---------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.2200 3.3350 +88.50
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1950 2.7000 +49.50
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2000 2.9500 +25.00
---------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2600 2.2410 +1.90
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0571 2.9020 +15.51
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.0270 3.3000 -27.30
---------------------------------------------------------------
Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.2503 2.2399 +1.04
七天SHICNYSWD= 3.0540 2.8830 +17.10
三个月SHICNY3MD= 3.8431 3.8398 +0.33
===============================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。