〔中国货币市场〕资金供需"扎堆"隔夜品种利率变动甚微,流动性预期稳定(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京12月7日电---中国银行间市场周五早盘质押式回购CNREPO=CFXS各期限中,资金供需主要"扎堆"于隔夜品种,且供给相对宽松,该期限加权利率几无变动.交易员表示,得益于年底财政存款陆续投放及今年逆回购滚动操作,令机构对短期资金面预期持续显暖.

今日早盘质押式回购中七天和14天品种加权利率出现不同幅度的波动.交易员认为,这或因该两个期限非供需主力品种,所以比较容易受到机构引导的扰动.

"没什么变化,(资金)一直挺松的,"上海一银行交易员称,"银行对隔夜需求更大一点,隔夜(利率)一直很低.大家对于这个月的资金面预期相对比较乐观,年内应该不会有什么大问题,就是年前资金价格(可能)会涨."

上海另外一银行的交易员亦称,今日资金面比较平稳.七天和14天期限品种出现异动,应该跟两个品种交易规模比较小,供求双方博弈不充分,数笔成交就将引发利率波动.

财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场本周也仅是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性".[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2633 2.2461 +1.72

七天CN7DRP=CFXS 3.0393 2.886 +15.33

14天CN14DRP=CFXS 2.7737 3.3038 -53.01

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.2200 3.3350 +88.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1950 2.7000 +49.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2000 2.9500 +25.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2600 2.2410 +1.90

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0571 2.9020 +15.51

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.0270 3.3000 -27.30

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.2503 2.2399 +1.04

七天SHICNYSWD= 3.0540 2.8830 +17.10

三个月SHICNY3MD= 3.8431 3.8398 +0.33

===============================================================(完)