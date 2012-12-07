《中国信用市场综述》银行资本新规将发挥较大边际冲击效应

作者 钟华

路透北京11月7日电---中国明年初将启用的银行资本新规对交易对手和标的资产风险权重提高,这涉及已逾20万亿元人民币且不断快速增长的金融机构同业资产等债权,这对中国银行间市场交易主体、标的资产,以及交易模式选择将会产生系统性影响.

尽管初步估算出资本新规短期理论冲击不大,影响较大的三个月以内债权收益率加权补偿提高才逾80个基点(bp),但中国金融机构对资本回报的不懈追求和金融快速创新引发资产剧烈运动,尤其是金融机构同业债权在季末时点已超3万亿元净变化量,这可能给市场主体带来较大边际冲击.

这种冲击可能因央行公开市场逆回购操作支持而有相对舒缓,但这对追求绝对回报的信用产品交易机构,尤其是运用高杠杆交易的盯市交易机构仍可能在时点上面临不可忽视的压力.

定于明年1月1日开始实施的银行资本监管新规被称为中国版"巴塞尔协议III".据其规定,金融机构对央行和政策性银行之外的其他商业银行债权,原始期限三个月内的风险权重将从0提高到20%,原始期限3个月以上的风险权重从20%提升到25%;对其他金融机构债权的风险权重为100%.

这意味着银行等金融机构发生同业拆借、同业存款、银行承兑汇票等业务,就需要考虑交易对手信用风险,并重新权衡自身资本充足率水平和资本回报要求,这最终会表现为一定利差补偿.

为此,估算利差补偿水平就较为重要.我们按中国系统性重要银行11.5%之资本充足率要求,并假设净资产收益率(ROE)15%,可以估算出考虑税收因素后的三个月以内债权收益率补偿需相应提高46-230个bp之间;3个月以上债权收益率补偿提高至少11.5个bp.

我们通过对其他商业银行与对其他金融机构的债权比例可估算出,三个月以内债权收益率加权补偿需要提高逾80个bp.从上市银行数据看,同业债权占整体风险资产为18%左右,以此可以进一步估算出,债权风险权重调整对上市银行收益回报率整体影响的较大区间为8-41个bp.

总体看,上述理论估算值对金融机构影响不太大.当然,资本新规的实际冲击还可能有别,毕竟资本新规的全部实施并非在明年初就一蹴而就,金融机构还可以资产配置选择和交易操作中来减少影响或寻得缓冲.

我们进一步从交易层面看,金融机构同业债权主要与回购利率和Shibor挂钩,债权风险权重的重新设定将相对推升它们的收益率水平.我们看到,金融机构同业存款、银行承兑汇票等业务主要定价基准三个月期ShiborSHICNY3MD=就从8月低点以来逐步回升,幅度达到26个bp.而与之鲜明对比的是六个月和九个月,以及一年期Shibor同期走势都相对稳定.

当然,过去五个月来三个月Shibor回升还受利率市场化的一定影响,其10月以来的进一步走升,还可能与明年中国传统春节因素关系密切,因三个月Shibor定价品种届时将会面临到期,而惯常春节往往是银行体系资金面紧张.

比较来看,中国回购利率受债权风险权重调整影响不大.一则源于回购交易债权占金融机构同业债权的比例较小,仅6%左右;二则金融机构进行回购交易操作,除考虑交易对手风险权重外,回购交易主体--质押式回购主要用国债和金融债进行质押,而其风险权重为"零;三则回购交易对手方还可以通过增加质押券种比例来规避或缓解回购利率的抬升.

当然,回购交易对手方以信用债质押,而风险权重以对手方和质押券种风险权重中低者为准,则可能有不同影响.如果对手方为银行,则风险权重为20%-25%;对手方是非银行金融机构,则风险权重为100%,即使增加质押券种比例也不能缓释风险.

我们对比银行间市场的拆借利率CHIBOR=CFXS和回购利率,资本新规对交易对手和标的资产的风险权重的重新设定,还可能会造成对拆借利率溢价水平高于相应期限的质押式回购利率溢价水平.

由于资本新规对银行间市场交易对手和标的资产的新要求,可能推动非银行金融机构更多参与交易所回购,令交易所回购融资需求上升,并使其波动增加.(完)