〔路透基点〕三家银行参与中国二重集团(镇江)16亿元人民币联贷案

路透香港12月7日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,三家银行参与中国银行江苏分行牵头的中国二重集团(镇江)重型装备厂有限公司16亿元人民币(2.57亿美元)八年期联贷案.

这三家银行是中国农业银行江苏分行,中国银行德阳分行及交通银行江苏分行.

消息人士称,正在敲定额度分配方案,签约定在明年1月.

贷款利率为中国人民银行基准利率.综合收益较该基准高出约5%.

贷款将用于一项核能设备生产项目.

借款人是在上海上市的中国二重集团(德阳)重型装备股份有限公司601268.SS的子公司.

一如此前报导,中国二重集团(德阳)将在建设阶段为贷款提供担保.该阶段过后,贷款将以全部的核能设备及生产基地厂房作为担保.

中国第二重型机械集团公司是借款人及中国二重集团(德阳)的母公司.(完)