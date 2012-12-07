〔路透基点〕三家银行参与中国二重集团(镇江)16亿元人民币联贷案

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港12月7日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,三家银行参与中国银行江苏分行牵头的中国二重集团(镇江)重型装备厂有限公司16亿元人民币(2.57亿美元)八年期联贷案.
这三家银行是中国农业银行江苏分行,中国银行德阳分行及交通银行江苏分行.
消息人士称,正在敲定额度分配方案,签约定在明年1月.
贷款利率为中国人民银行基准利率.综合收益较该基准高出约5%.
贷款将用于一项核能设备生产项目.
借款人是在上海上市的中国二重集团(德阳)重型装备股份有限公司601268.SS的子公司.
一如此前报导,中国二重集团(德阳)将在建设阶段为贷款提供担保.该阶段过后,贷款将以全部的核能设备及生产基地厂房作为担保.
中国第二重型机械集团公司是借款人及中国二重集团(德阳)的母公司.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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