〔中国汇市〕人民币即期持续涨停价格微跌,1D远汇成交逐步趋于平稳

* 人民币即期续封涨停,价位随中间价略走低

* 1D远汇市况逐渐平稳,但成交量仍小

* T和T+1明确波幅限制后即期图形上影线拉长

路透北京12月7日电---人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘继续涨停行情,价位随中间价略低开,因隔夜美元指数上涨.交易员称美元卖盘压力仍然沉重,后市仍需观望央行动作,包括中间价变化或是否入市干预.

上海一大型银行交易员表示,即期涨停持续加之T和T+1明确为即期品种接受1%波幅限制之后,1D(T+3)市场的交易逐步活跃,且本周以来其成交和价格明显更趋规律和平稳,前期大幅波动的情况正在减少.

"感觉1D越来越趋于平稳了...但是这个市场还是替代不了即期,成交量小.要是有大行想出清头寸,还是会比较困难,在这里买美元也有风险."该交易员称.

北京时间12:20,人民币兑美元即期报6.2301元,上日收报6.2282元.1DCNYSNOR=CFXS成交于6.2170元附近.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2930元,上日中间价为6.2911元.

自上周五起,即期交易从图形上看,上影线明显拉长,说明人民币成交最低价格出现较大波动.六天以来,日高与日低差价平均为164点,最大为本周二的380个点(日高6.2256元/日低6.2636元).

对此两位上海银行交易员表示,除了交易错价的情况,也有可能一些不具备外汇衍生品交易资格的小行,在即期市场和其他银行约定价格成交美元,以达到部分缓解人民币流动性紧张状况,但量非常小,不具有普遍性.

其中一位交易员称,"例如今天跟人约定好以涨停价6.2301卖出20份美元,再以6.2401买入10份美元来稍微弥补对方一些,总的来说还是能出去一点头寸."

上述交易员谈到即期涨停后银行同业各种寻求流动性的方式时说,"群众的创造力都是被逼的...现在这个市况,就看谁能撑得更久了."

三位外汇交易员周一称,中国央行下发通知,明确银行间外汇市场人民币兑美元即期CFXS=CNY交割日T和T+1交易品种都要遵守每日波幅不超过1%的规定.[ID:nSH0121697]

东京汇市欧元/美元周五走软至一周低位,欧洲央行预计欧元区前景疲弱,且论及降息举措,沉重打压欧元走势.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3125/55,上日尾盘为6.3126.

北京时间12:50,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2082/18元,上一交易日尾盘报6.2118元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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