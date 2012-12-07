〔日本数据〕10月同时指标较前月下降0.9点--政府

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透东京12月7日电---日本内阁府周五表示,10月同时指标较前月下滑0.9点,为连续第七个月下滑,再添受全球需求疲弱所累的日本经济可能已陷入衰退的证据.
内阁府连续第二个月调降对同时指标的看法,称指标显示恶化,这暗示日本已处于衰退.
日本10月领先指标则较前月上升0.9点.
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--编译 戴素萍;审校 徐文焰
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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