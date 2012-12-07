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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 13:21 BJT

〔日本数据〕10月同时指标较前月下降0.9点--政府

路透东京12月7日电---日本内阁府周五表示,10月同时指标较前月下滑0.9点,为连续第七个月下滑,再添受全球需求疲弱所累的日本经济可能已陷入衰退的证据.

内阁府连续第二个月调降对同时指标的看法,称指标显示恶化,这暗示日本已处于衰退.

日本10月领先指标则较前月上升0.9点.

参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)

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--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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