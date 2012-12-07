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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 14:16 BJT

(重发)〔澳洲股市〕收高0.9%至七周最高收位,大型矿商走高

(重发以修正直接提取码)

路透12月7日电---澳洲股市周五收高0.9%,触及七周最高收位,因铁矿石价格反弹支撑大型矿产商,而且在中国周末公布工业生产数据前整体市场走高.

矿业巨头必和必拓(BHP.AX)攀升0.9%,同业力拓(RIO.AX)小涨0.4%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨42.5点至4,551.8点.该指数周四下滑0.3%.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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