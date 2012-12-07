人权观察组织谴责新加坡指控中国籍司机

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透新加坡12月6日电（记者 John O'Callaghan）---人权观察组织（Human Rights Watch）周四对新加坡指控罢工的中国籍司机的行为予以谴责，呼吁该国当局撤销指控，停止歧视。
四名遭指控的中国籍司机已于周四要求聘请律师为他们辩护，这一事件凸显移民涌入新加坡引发的紧张关系。上周，这四名中国籍司机被新加坡当局以煽动罢工为由提起指控。
还有一名中国籍司机已经认罪且没有代理律师，于周一被判处为期六周的监禁。新加坡上周日已将另外29名中国籍司机遣返回国。
人权观察组织亚洲部副主任罗伯逊（Phil Robertson）在一份声明中称：“新加坡将外来劳工的停工行为定为刑事犯罪，这是对基本劳动权益的蔑视。”
“新加坡根据国籍确定工人的工资和工作条件，限制外来劳工人组建或领导工会的权利，这是更为严重的蔑视。”
新加坡人力部对置评要求未予回应。
周四，这四名中国籍司机出庭接受审理，但此案被推迟到下周三再审。这四人中有三人可以用1万新加坡元保释，另一人因被指控的罪名更多，如要保释则需交纳2万新加坡元。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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