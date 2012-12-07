〔国际油市〕布兰特原油持于107美元上方,料录得10月以来最大单周跌幅

路透新加坡12月7日电---布兰特原油周五持稳在每桶107美元上方,但可能录得自10月以来最大一周跌幅,因投资者担忧欧元区经济,以及美国日益临近的财政危机.美国是全球最大原油消费国.

欧洲央行预计欧元区2013年的经济形势将非常低迷,而美国财政问题目前还没有解决方案,也令投资者保持警惕.财政悬崖涉及削减财政支出和增税,可能使经济陷入衰退.