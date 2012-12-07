〔中国新债〕上海农商行下周三将发行至多50亿元固息金融债,期限三年

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海12月7日电---中国上海农村商业银行股份有限公司周五公告称,将于下周三(12日)在银行间债市簿记建档发行至多50亿元人民币的固息金融债,期限三年.所募资金将全部用于发放小型微型企业贷款.
该期债主承销商及簿记管理人为浦发银行(600000.SS),联合资信评估公司对发行人的主体和债项评级均为AA+级.债券发行期为12月12日至12月14日,12月14日为缴款日.
该期债本金和利息的清偿顺序等同于一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券.
2012年上半年上海农商行实现净利润19.89亿元,较上年同期增加3.61亿元,增幅22.17%.今年上半年末,按五级分类口径统计,不良贷款(后三类)余额21.74亿元,较年初增加2.24亿元,增幅为11.48%;当期末不良贷款率1.18%,较年初微升0.01个百分点.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
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