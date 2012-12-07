2012年全球出境游人数将突破10亿

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月6日电---据世界旅游与观光协会(WTTC)，2012年全球将有逾10亿人出境游玩，创纪录新高。

这意味着今年全球七分之一人口将加入出境游行列，而在数十年前出境游仍是富人独享的活动。出境游人数增长归因于中国等发展中国家的经济荣景以及全球和平更加稳固。

WTTC编制全球旅游数据，其中包括国际机场客流以及签证记录。该协会计算预示，12月13日今年全球第10亿名出境游客将跨出国门。

“这是令人震惊的里程碑，”WTTC主席David Scowsill在电话采访中表示。“全球出境游人数增长势不可挡。”

联合国下属的世界旅游组织（World Tourism Organization）表示，全球旅游目的地前五名分别是巴黎、伦敦、纽约、土耳其地中海度假胜地安塔利亚和新加坡。

全球旅游业快速成长的原因是多方面的，其中之一是亚洲经济繁荣令数千万人口摆脱贫困并加入中产阶级行列，进而引燃了他们的旅行需求。

Scowsill表示，2010年中国出境游人数为5,800万人，今年则将跳升到7,200万人。

美国Notre Dame大学的David Cortright称，助力全球旅游增长的另一个原因是全球和平趋势加强，尽管多处地区性冲突仍然存在。（完）