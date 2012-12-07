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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 14:13 BJT

〔日本股市〕小幅收低,投资者在美国就业数据出炉前锁定获利

路透东京12月7日电---日本股市日经指数周五小幅收低,上日曾触及七个月收盘高位.投资者在美国就业数据公布之前,对出口类股等近期上涨股票锁定获利.

日经指数.N225下跌0.2%,报9,527.39点;东证股价指数.TOPX上涨0.2%,报790.24点.(完)

--编译 王翔琼;审校 石冠兰

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