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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 14:23 BJT

〔韩国股市〕小幅收高,三星电子创纪录收盘新高

路透首尔12月7日电---韩国股市周五在权重股三星电子(005930.KS)的带动下连续第三天收高,因投资者等待美国预算谈判显现积极迹象,并等待中国出台促增长政策.

综合股价指数.KS11收涨0.4%,报1,957.5点.

三星电子涨1.8%至纪录收盘新高148万韩元,受益于市场预计该公司第四季移动业务表现强劲.该公司股价本周累计上扬5.3%.(完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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