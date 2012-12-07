〔中美贸易〕中美审计纠纷恐波及在中国的美系跨国企业

* 中美审计纠纷可能升级

* 受影响的可能不止在美上市的中资公司

* 美资跨国公司可能被卷入危机

* 企业敦促采取外交途径解决

记者 Rachel Armstrong/Dena Aubin 编译 李春喜/王翔琼

路透新加坡/纽约12月7日电---中国和美国监管机构在企业审计资料方面的纠纷给美国股市蒙上阴影.部分美国大公司担心可能被卷入一场审计危机.

争议的核心在于中国不允许美方监管机构查看九家在美上市中资公司的审计资料,双方僵持不下,目前许多人还只是担忧对中资股票未来的影响.

不过,会计专业人士表示,上述问题不单可能迫使中资公司从美国股市退市,还可能使拥有大量中国业务的美国公司在进行报表审计时遇到难题.

美国证券交易委员会(SEC)本周指责五家全球大型会计师事务所的中国机构违反美国证券法,这引发担忧SEC可能会动用终极惩罚措施,即禁止这五家事务所的中国机构审计在美国上市的公司.

"如果这五家事务所被SEC封杀,有大量中国业务的美国公司将很难甚至找不到事务所,"Pillsbury律师事务所合伙人Thomas Shoesmith表示.

在中国有大量业务的美资公司如经营快餐连锁的百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)、科技巨头高通(QCOM.O)和营建设备制造商卡特彼勒(CAT.N).有些已经开始担心争端产生的影响.

在中国运营的跨国公司通常是让四大会计师事务所的在华分支机构来审计中国业务.这四家机构分别为德勤(Deloitte Touche)、毕马威(KPMG)、普华永道(PricewaterhouseCoopers)和安永(Ernst & Young).

这四家事务所近乎主导着全球审计行业,如果它们的中国机构都被封杀,美国公司恐怕很难找到其他机构代替.

他们的中国分支机构表示,国家保密法禁止他们向美国监管机构透露审计文件.

这些会计师事务所的组建结构也使华府鞭长莫及,他们由在各国法律上独立的子公司组成,这种结构旨在避免某个司法管辖区遇到的问题影响到整个集团.

随着中国的全球经济地位变得日益重要,这场僵局被视为是对中国遵守国际资本市场准则之能力和意愿的一次考验.而美国监管机构在应对外国抗拒上的经验也不多,基本上是涉足一个未知领域.

SEC周一对四大会计师事务所的中国机构及处于第二梯队的事务所BDO启动司法程序,指控这些机构拒绝向美国当局提交涉嫌不当行为的九家在美上市中资公司的审计文件.

中国证监会与美国监管机构耗时数月的磋商未能达成解决方案,法律专家对前景难有头绪.

审计专家表示,若外交途径失利,那么SEC或许别无选择,只能禁止这些中国机构审计在美上市的公司.如此一来,公众公司会计监督委员会(PCAOB)可能就要把这些机构注销.

如果这种情况发生,跨国公司就会很难提交财务账目.(完)