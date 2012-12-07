〔路透基点〕台湾东山林开发26.75亿台币贷款案发布--RLPC

路透香港12月7日电---汤森路透旗下基点引述市场消息人士称,土地银行昨晚为东山林开发在台湾东部宜兰的污水下水道项目发起26.75亿台币(9,200万美元)融资案.该项目的商业模式为"建设-经营-移交(build-operate-transfer)".

此次贷款包括7,500万台币的履约保证A部分、12.6亿台币的B1部分、4.5亿台币的B2部分、5.02亿台币的C1和3.88亿台币的C2部分.贷款A部分年期为八年.B1、B2、C1和C2均为定期贷款,年期为15年.

A部分每年担保费用在1.2%,定期贷款部分利率为较台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、LBOT和合作金库的一年期储蓄存款利率平均值加码181个基点,无利率下限.

银行受邀按三个层次参贷:

承贷5亿台币或以上的银行将任簿记行,可得35个基点费用;承贷3-4.99亿台币的银行将任联席安排行,可得20个基点费用.承贷1-2.99亿台币的银行任参贷行,得10个基点的费用.

如果贷款动用额度低于80%,则有20个基点的承诺费.

1月4日前作出承诺的银行将可得5个基点的优惠费率(early bird fee).最终回复截至日期为1月11日.(完)