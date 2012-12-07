《汇市简讯》欧洲开盘:政治事件和美国非农就业报告为市场主要关注点

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 在美国非农就业报告公布前,G10国家的货币汇率限于20个点子的区间波动,亚洲股市走坚.
* 美元/日圆触及82.57水准,受对冲基金买盘和东京投资者的买需所推动.83.00水准仍构成上档阻力.
* 英国和德国将公布工业生产数据,美国财政谈判亦是关注点.但市场最瞩目的依然是稍晚的美国非农就业报告.
* 意大利政局形势亦受关注.(完)
--编译 高琦; 审校 石冠兰
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。