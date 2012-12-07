《汇市简讯》欧洲开盘:政治事件和美国非农就业报告为市场主要关注点

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* 在美国非农就业报告公布前,G10国家的货币汇率限于20个点子的区间波动,亚洲股市走坚.

* 美元/日圆触及82.57水准,受对冲基金买盘和东京投资者的买需所推动.83.00水准仍构成上档阻力.

* 英国和德国将公布工业生产数据,美国财政谈判亦是关注点.但市场最瞩目的依然是稍晚的美国非农就业报告.

* 意大利政局形势亦受关注.(完)

--编译 高琦; 审校 石冠兰

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