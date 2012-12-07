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债券 | 2012年 12月 7日 星期五 15:19 BJT

〔欧元债市〕获利了结打击德债小跌,今日稍晚将公布美国就业数据

路透伦敦12月7日电---德国公债期货周五开盘小跌,今日稍晚美国将公布非农就业数据,投资者对上日涨势进行获利了结.上日市场预期欧洲央行会进一步宽松政策,刺激德债上涨.

欧洲央行在周四的政策会议上大幅调降欧元区经济预估,央行总裁德拉吉表示,央行讨论了将存款工具利率降至负值的可能性.

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