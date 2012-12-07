〔表格〕外资在韩国股市买超1,990亿韩元,为连续第七天买超

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透首尔12月7日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,990亿韩元,为连续第七天买超,其间累计买超金额10,525亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
-------------------------------------------------
12月7日 199.0 104.4 -304.6
12月6日 212.9 -11.0 -207.0
12月5日 136.8 80.7 -161.9
12月4日 95.1 -93.4 2.6
12月3日 272.6 -194.5 -66.3
11月30日 90.9 95.5 -191.3
11月29日 45.2 261.6 -328.1
11月28日 -262.2 164.5 74.1
11月27日 -67.1 382.8 -316.0
11月26日 27.7 67.6 -93.7
11月23日 163.8 48.5 -199.8
11月22日 -37.3 261.7 -217.5
11月21日 164.4 -80.1 -100.4
11月20日 50.4 55.9 -127.3
11月19日 -131.4 166.6 -38.8
---------------------------------------------------
本月以来 916.4 -113.8 -737.3
-------------------------------------------------
今年以来 14,799.1 3,777.5 -13,005.2
------------------------------------------------- (完)
--编译 白云;审校 石冠兰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。