版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 15:45 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超1,990亿韩元,为连续第七天买超

路透首尔12月7日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,990亿韩元,为连续第七天买超,其间累计买超金额10,525亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

12月7日 199.0 104.4 -304.6

12月6日 212.9 -11.0 -207.0

12月5日 136.8 80.7 -161.9

12月4日 95.1 -93.4 2.6

12月3日 272.6 -194.5 -66.3

11月30日 90.9 95.5 -191.3

11月29日 45.2 261.6 -328.1

11月28日 -262.2 164.5 74.1

11月27日 -67.1 382.8 -316.0

11月26日 27.7 67.6 -93.7

11月23日 163.8 48.5 -199.8

11月22日 -37.3 261.7 -217.5

11月21日 164.4 -80.1 -100.4

11月20日 50.4 55.9 -127.3

11月19日 -131.4 166.6 -38.8

---------------------------------------------------

本月以来 916.4 -113.8 -737.3

-------------------------------------------------

今年以来 14,799.1 3,777.5 -13,005.2

------------------------------------------------- (完)

--编译 白云;审校 石冠兰

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐