〔日本债市〕指标公债小跌,投资者对昨日大涨态势锁定获利

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透东京12月7日电---日本指标公债周五下滑,部分投资者在上日大涨后锁定获利.上日市场对货币宽松预期的升温,令10年期日债收益率降至九年半低位.
在日媒调查显示,日本反对党自民党可望在12月16日大选中赢得众议院绝对多数席位后,周四日本公债市场劲扬.自民党领袖安倍晋三呼吁过日本央行进一步祭出大举刺激政策.
一些策略师与市场人士认为,这波涨势仍有持续的空间.
"即使收益率是这样的水平,日债目前也未到真正的转折点,"住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示.
"转折因素可能会是来自美国.如果美国围绕解决财政悬崖的僵局能有进展,美债避险魅力会减弱,收益率会涨,并带动日债收益率走高."她说道.
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