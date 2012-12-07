〔日本债市〕指标公债小跌,投资者对昨日大涨态势锁定获利

路透东京12月7日电---日本指标公债周五下滑,部分投资者在上日大涨后锁定获利.上日市场对货币宽松预期的升温,令10年期日债收益率降至九年半低位.

在日媒调查显示,日本反对党自民党可望在12月16日大选中赢得众议院绝对多数席位后,周四日本公债市场劲扬.自民党领袖安倍晋三呼吁过日本央行进一步祭出大举刺激政策.

一些策略师与市场人士认为,这波涨势仍有持续的空间.

"即使收益率是这样的水平,日债目前也未到真正的转折点,"住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示.