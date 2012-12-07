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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 15:39 BJT

〔全球金市〕金价微升,但本周料录得连续第二周的下跌

路透新加坡12月7日电---金价周五微升,延续上日涨势,上日金价受欧洲央行未来降息的前景支撑,但本周金价可能连续第二周下滑.

欧洲央行周四预计,2013年欧元区经济可能进一步萎缩,外界愈发预期在经济再度萎缩的情况下,该央行明年可能降息.

各国央行的货币宽松措施是推动金价今年累计涨近9%的关键因素.投资者在各央行大肆印钞恐将威胁法定货币价值的情况下追捧黄金.

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