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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 16:03 BJT

〔欧洲金融市场〕德国央行下调增长后,欧元兑美元跌至日低1.2939美元

路透伦敦12月7日电---德国央行周五下调经济增长预估之后,在电子交易系统(EBS)上,欧元兑美元EUR=跌至日低1.2939美元,德债期货FGBLc1逆转跌幅,最新上涨6个跳动点至145.75.(完)

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