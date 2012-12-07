《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月7日

路透上海12月7日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间15:33时,1港元=0.80256人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 9.20 12.00 0.96 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 6.37 4.39 1.81 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 7.38 4.35 2.11 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 2.94 2.02 1.81 *ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 4.19 1.56 3.35 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 6.50 2.75 2.95 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 7.20 5.10 1.76 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 5.84 2.77 2.63 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 9.33 9.48 1.23 招商地产000024.SZ200024.SZ 24.58 21.31 1.44 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 5.86 2.82 2.59 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 6.35 5.42 1.46 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 29.50 22.50 1.63 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.74 2.40 1.94 *ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 8.12 4.15 2.44 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 3.97 2.20 2.25 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 10.21 9.70 1.31 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 5.89 3.94 1.86 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 4.20 2.23 2.35 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 11.41 8.15 1.74 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 3.84 2.23 2.15 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 11.40 5.22 2.72 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 7.48 6.59 1.41 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 2.96 2.40 1.54 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 3.79 3.06 1.54 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 2.74 1.71 2.00 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 32.01 23.95 1.67 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 3.50 3.06 1.43 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 6.41 4.37 1.83 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.44 3.97 1.71 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 5.87 4.67 1.57 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 15.85 15.69 1.26 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 4.68 2.75 2.12 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 5.42 3.08 2.19 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 29.79 19.52 1.90 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 25.90 20.22 1.60 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 2.97 2.08 1.78 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 5.62 3.57 1.96 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 2.23 1.30 2.14 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 6.15 6.67 1.15 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 3.19 2.29 1.74 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 40.32 39.65 1.27 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 林琦; 审校 曾祥进 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]