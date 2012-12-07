〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元脱离10周低点,走势企稳

路透苏黎世12月7日电---瑞郎兑欧元周五走势企稳,此前自10周低点反弹,因欧洲央行周四对欧元区经济前景发表悲观看法,令欧元下跌.

瑞郎兑欧元周四上涨,之前欧洲央行下调对欧元区经济成长的预期,且央行总裁德拉吉称,决策者讨论过调降主要政策利率.这次会议最终维持利率未变.

瑞郎兑欧元本周曾跌至9月初以来的最低位,因瑞士信贷CSGN.VX和瑞银UBSN.VX都宣布将对高额瑞郎存款征收费用,而且周四出炉的通胀数据也弱于预期.

不过,欧洲央行的黯淡评论推动欧元全线走低,包括欧元兑瑞郎.

0725GMT,瑞郎/美元报0.933,较上日纽约尾盘价跌0.1%.瑞郎/欧元持稳在1.2089.

"在经历了过去24小时的动荡交投后,汇价近期承受压力."4Cast的技术分析师说道.他们称支撑位接近1.2075/9,阻力位在1.2100/05.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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