〔中国票据市场〕本周转贴利率走升,部分机构提前为年底信贷规模调整做准备

路透北京12月7日电---中国票据市场转贴利率本周走升.市场人士表示,因12月为今年最后一个月,年末考核时点逐渐临近,部分机构已开始提前筹划为年底时点的信贷规模调整做准备.

受访交易人士并称,随着年内银行信贷规模控制压力增大,短期内转贴价格或受此推动震荡走高.

华东一银行交易员表示,本周虽然才是月初,但因12月为年内最后一个月,年关渐至,一些机构为了年末信贷额度调整,已经提前行动,所以转贴利率有所上涨.

华南一银行交易员亦指出,"最后一个月,(转帖利率)通常会缓慢上行,直至(本月)最后一个星期逐渐趋于平稳,前年去年都是这样一个情况,估计今年也会差不多."

中国银行间市场周五质押式回购CNREPO=CFXS各期限中,资金供需主要"扎堆"于隔夜品种,且供给相对宽松,该期限加权利率几无变动.交易员表示,得益于年底财政存款陆续投放及今年逆回购滚动操作,令机构对短期资金面预期持续显暖.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.1772/4.9595 5.2798/5.0665 5.7264/5.4288

上周五 5.1485/4.9341 5.2583/5.0340 5.7540/5.4547

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变动 +2.87bp/+2.54bp +2.15bp/+3.25bp -2.76bp/-2.59bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下滑**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.3724%,较上周五的4.5074%下滑.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.9080/2.8370 2.9300/2.8630

上周五 2.9010/2.8360 2.9230/2.8610

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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