〔韩国汇市〕韩元兑美元受外资流入提振收高,当局疑似进场干预

路透首尔12月7日电---韩元兑美元KRW=周五在本地交易中收高,扳回起先跌幅,得益于韩股上涨以及银行解除美元多仓. 韩元兑美元KRW=KFTC本地盘收报1,081.7韩元,上日国内收盘报1,083.0. 欧洲央行调降欧元区经济增长预期,但韩股摆脱了此因素影响并转而走升.一外资行交易员说,这最终提振了韩元.