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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 15:59 BJT

〔法国财政〕年内截至10月底预算赤字946亿欧元,上年同期赤字994亿欧元

路透巴黎12月7日电---法国财政部周五公布,年内截至10月底的预算赤字为946亿欧元,上年同期为赤字994亿欧元.(完)

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