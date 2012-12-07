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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 15:43 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌,等候美国非农就业数据

路透曼谷12月7日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五小跌,因对欧洲脆弱经济的担忧,以及美国非农就业数据公布前的谨慎情绪,促使投资者结清仓位以规避风险.

TOCOM指标5月期胶JRUc6下跌0.1日圆,结算价报每公斤263.6日圆.

上海期交所最活跃的5月期胶SNRK3上涨50元,收报每吨24,405元人民币.

新加坡商品交易所近月1月期胶STFF3报每公斤2.83美元.

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