〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌,等候美国非农就业数据

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透曼谷12月7日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五小跌,因对欧洲脆弱经济的担忧,以及美国非农就业数据公布前的谨慎情绪,促使投资者结清仓位以规避风险.
TOCOM指标5月期胶JRUc6下跌0.1日圆,结算价报每公斤263.6日圆.
上海期交所最活跃的5月期胶SNRK3上涨50元,收报每吨24,405元人民币.
新加坡商品交易所近月1月期胶STFF3报每公斤2.83美元.
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。