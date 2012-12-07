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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 16:03 BJT

〔日本股市〕日经指数小跌脱离七个月高位,受获利了结影响(更新版)

(新增细节)

路透东京12月7日电---日本股市日经指数周五小幅收低,脱离七个月高位.对央行将采取大胆举措的预期引发日圆挫跌,激励股市连涨近一个月后,获利了结卖盘浮现.

尽管日经指数勉力连续第二日守在9,500点关口上方,技术图表却显示,该指数略微低于"超买"区域,一些分析师因此认为,未来一周获利了结抛压将持续.

日经指数14日相对强弱指标(RSI)报69.0.位于70或70上方为超买,通常为近期将出现回调的讯号.

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