〔日本股市〕日经指数小跌脱离七个月高位,受获利了结影响(更新版)

路透东京12月7日电---日本股市日经指数周五小幅收低,脱离七个月高位.对央行将采取大胆举措的预期引发日圆挫跌,激励股市连涨近一个月后,获利了结卖盘浮现.

尽管日经指数勉力连续第二日守在9,500点关口上方,技术图表却显示,该指数略微低于"超买"区域,一些分析师因此认为,未来一周获利了结抛压将持续.